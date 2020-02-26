بالصور.. انهيار جزء من منزل سكني في الانبار

تسببت الامطار التي سقطت امس في محافظة الانبار الى انهيار جزئي في منزل سكني بقضاء الخالدية في محافظة الانبار. وادى ذلك الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية، فيما ناشد ساكني المنزل المسؤولين بمساعدتهم على اعماره. Advertisements



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