النفط يهبط أكثر من 1% بفعل ارتفاع المخزونات الأميركية

انخفضت أسعار النفط، الأربعاء، لأكثر من 1% بفعل ارتفاع مخزونات النفط الأميركية وتصاعد ارتفاع فيروس كورونا في الدول المنتجة للنفط.
وأظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي، أن مخزونات النفط الخام الخام ارتفعت بمقدار 1.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي إلى 444.4 مليون برميل.
وتصاعدت المخاوف من وباء فيما تكافح السلطات حول العالم لمنع انتشار فيروس كورونا الذي اُكتشف في حوالي 30 دولة.
ورغم سعي منظمة أوبك وحلفائها ومن بينهم روسيا، في ما يعرف بمجموعة بأوبك+، للاجتماع في فيينا يومي الخامس والسادس من آذار لخفض الإنتاج الا أن تأثر النمو الاقتصادي في ثاني أكبر مستهلك للخام في العالم بسبب تفشي الكورونا قد حد من نتائج الاتفاق المحتمل الخروج منه ضمن منظمة اوبك.
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