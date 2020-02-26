بسبب الامطار.. سقوط جدار على عدد من السيارات في الديوانية 'صور'

افاد مصدر امني، الاربعاء، بأن عدد من العجلات تضررت اثر سقوط جدار عليها في الديوانية.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "عددا من السيارات تضررت نتيجة سقوط جدار مرآب للسيارات بقضاء غماس في الديوانية".

واضاف ان "ذلك جاء بسبب سقوط الامطار في المحافظة".

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