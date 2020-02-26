الانواء الجوية: تكريت تسجل اعلى تساقط للامطار

اعلنت هيئة الانواء الجوية، الاربعاء، ان مدينة تكريت سجلت اعلى تساقط للامطار.

وقال رئيس منبئين جويين اقدم محمود عبد اللطيف في بيان له تلقت الخليج 365 نسخة منه ان "تاثير المنخفض الجوي القادم من البحر الاحمر انحسر اليوم الاثنين والذي ادى الى تساقط امطار غزيرة"، مبينا ان "مدينة تكريت سجلت اكبر كمية مطر حيث بلغت 103 ملم".

واضاف ان "مدينة الطوز سجلت تساقط امطار بلغ 64 ملم وفي الرمادي كانت الامطار الساقطة فيها 58 ملم وهيت 48 ملم وبدرة 47 ملم في حين سجلت العاصمة بغداد تساقط امطار بلغ 4 ملم".

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واشار الى ان "البلاد ستتاثر في الايام المقبلة بمرتفع جوي قادم من تركيا ترافقه كتلة هوائية باردة ليكون الطقس صحوا مع ظهور قطع متفرقة من الغيوم وتنخفض درجات الحرارة عن الايام الماضية".

وشهدت معظم المناطق وخاصة المناطق الوسطى في العراق تساقط امطار بين المتوسطة والغزيرة.