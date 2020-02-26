شكرا لقرائتكم أردوغان: سنحرر مواقعنا المحاصرة في إدلب نهاية الشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء أن قوات بلاده ستحرر مواقع المراقبة التركية المحاصرة في إدلب بنهاية فبراير.

وبالتزامن مع تسجيل قوات النظام السوري المزيد من التقدم العسكري في المحافظة الواقعة شمال غرب سوريا، أكد أردوغان في كلمة ألقاها في أنقرة أن "تركيا لن تتراجع خطوة في إدلب وستبعد قوات النظام إلى ما وراء مواقع المراقبة."

كما انتقد الموقف الروسي بشأن الوضع في إدلب، على الرغم من أن موسكو تحدثت عن نتائج إيجابية في محادثاتها مع أنقرة.

"نتائج إيجابية"

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن ميخائيل بوجدانوف، نائب وزير الخارجية قوله إن روسيا تتوقع نتائج إيجابية لمحادثات مع تركيا اليوم الأربعاء بشأن إدلب. وقال بوجدانوف للصحفيين "نتوقع نتائج طيبة".

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يذكر أنه من المتوقع أن يزور وفد روسي تركيا اليوم لإجراء محادثات بهدف تهدئة التوتر المتصاعد في المنطقة.

إدلب (فرانس برس)

يأتي هذا على وقع استمرار الحملة العسكرية التي أطلقها النظام السوري في ديسمبر الماضي، بهدف استعادة مناطق واسعة في إدلب، بغطاء جوي روسي.

وسيطرت قوات النظام على 24 قرية وبلدة خلال الـ 48 ساعة الماضية بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان في وقت سابق الأربعاء.

كما دخلت الثلاثاء مدينة كفرنبل الاستراتيجية، في حين احتفظت الفصائل المسلحة بنقاطها بالقرب من بلدة النيرب غرب مدينة سراقب وسط اشتباكات متواصلة وقصف بري وجوي مكثف.

يشار إلى أن قوات النظام باتت تسيطر على نحو نصف محافظة إدلب التي شنت عليها في كانون الأول/ديسمبر هجوما واسع النطاق بإسناد جوي روسي.