مهاتير محمد يقترح تشكيل حكومة وحدة في ماليزيا

اقترح رئيس الوزراء الماليزي المستقيل ​مهاتير محمد​ تشكيل حكومة وحدة.

يذكر أن الخلافات الكبيرة داخل ائتلاف "باكاتان هارابان" (الأمل) الحاكم في ​ماليزيا​، أدت إلى تقديم مهاتير محمد لاستقالته، لكن الغموض لا يزال يلّف ظروف الاستقالة والخطوات المترتبة عنها.

وجاءت الخطوة بعد محاولة شركاء مهاتير السياسيين إسقاط ​الحكومة​ وتعطيل إمكانية أن يحل مكانه خليفته المتوقع أنور ابراهيم، إذ حاول خصوم هذا الأخير داخل ائتلاف تحالف الأمل، بتعاون مع معارضين، تشكيل حكومة جديدة.