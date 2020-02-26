مهاتير محمد يقترح تشكيل حكومة وحدة في ماليزيا

اقترح رئيس الوزراء الماليزي المستقيل مهاتير محمد تشكيل حكومة وحدة.
يذكر أن الخلافات الكبيرة داخل ائتلاف "باكاتان هارابان" (الأمل) الحاكم في ماليزيا، أدت إلى تقديم مهاتير محمد لاستقالته، لكن الغموض لا يزال يلّف ظروف الاستقالة والخطوات المترتبة عنها.
وجاءت الخطوة بعد محاولة شركاء مهاتير السياسيين إسقاط الحكومة وتعطيل إمكانية أن يحل مكانه خليفته المتوقع أنور ابراهيم، إذ حاول خصوم هذا الأخير داخل ائتلاف تحالف الأمل، بتعاون مع معارضين، تشكيل حكومة جديدة.
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