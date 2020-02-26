ألمانيا تعلن عن حالة حرجة لرجل مصاب بفيروس كورونا في مقاطعة هاينسبرغ

أعلنت السلطات في ​ألمانيا​ أن الفحوص أثبتت إصابة شاب عمره 25 عاما، يقيم في ولاية بادن فرتمبرغ الجنوبية ب​فيروس كورونا​، بعد رحلة زار فيها مدينة ​ميلانو​ الإيطالية.

وأشارت إلى أن رجلا آخر يقيم في منطقة إلى ​الشمال​ يعاني حالة صحية متدهورة إثر الإصابة بالمرض. وتم نقله مساء أمس الثلاثاء من أحد المستشفيات في مدينة إركلينتس إلى المستشفى الجامعي في مدينة دوسلدورف.