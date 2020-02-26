ألمانيا تعلن عن حالة حرجة لرجل مصاب بفيروس كورونا في مقاطعة هاينسبرغ

أعلنت السلطات في ألمانيا أن الفحوص أثبتت إصابة شاب عمره 25 عاما، يقيم في ولاية بادن فرتمبرغ الجنوبية بفيروس كورونا، بعد رحلة زار فيها مدينة ميلانو الإيطالية.
وأشارت إلى أن رجلا آخر يقيم في منطقة إلى الشمال يعاني حالة صحية متدهورة إثر الإصابة بالمرض. وتم نقله مساء أمس الثلاثاء من أحد المستشفيات في مدينة إركلينتس إلى المستشفى الجامعي في مدينة دوسلدورف.
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