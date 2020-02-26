أردوغان: لن نتراجع خطوة بإدلب وسنبعد الجيش السوري إلى ما وراء مواقع المراقبة

اعلن الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ إن بلاده "لن تتراجع خطوة" في إدلب، مضيفا أنها ستبعد قوات الجيش السوري إلى ما وراء مواقع المراقبة.

واكد أردوغان إن "تركيا ستحرر مواقع المراقبة المحاصرة في إدلب بنهاية شباط"، بحسب"رويترز".

وأضاف الرئيس التركي أن أكبر أزمة تواجهها بلاده حاليا في إدلب هي "عدم قدرتنا على استخدام المجال الجوي، وسنتجاوزها قريبا".