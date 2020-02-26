تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في فرنسا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية وفاة أول فرنسي بعد إصابته بفيروس كورونا المستجدّ ليل الثلاثاء الأربعاء في باريس، مشيرةً إلى أنه كان في الستين من العمر.
في المجمل، سُجلت 17 إصابة بهذا الفيروس في فرنسا خمس منها منذ الثلاثاء. وإضافة إلى المتوفى الليلة الماضية، تُوفي سائح صيني ثمانيني في 14 شباط.
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