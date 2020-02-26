تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في فرنسا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية وفاة أول فرنسي بعد إصابته ب​فيروس كورونا​ المستجدّ ليل الثلاثاء الأربعاء في باريس، مشيرةً إلى أنه كان في الستين من العمر.

في المجمل، سُجلت 17 إصابة بهذا الفيروس في ​فرنسا​ خمس منها منذ الثلاثاء. وإضافة إلى المتوفى الليلة الماضية، تُوفي سائح صيني ثمانيني في 14 شباط.