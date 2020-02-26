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تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في فرنسا

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أعلنت وزارة الصحة الفرنسية وفاة أول فرنسي بعد إصابته ب​فيروس كورونا​ المستجدّ ليل الثلاثاء الأربعاء في باريس، مشيرةً إلى أنه كان في الستين من العمر.

في المجمل، سُجلت 17 إصابة بهذا الفيروس في ​فرنسا​ خمس منها منذ الثلاثاء. وإضافة إلى المتوفى الليلة الماضية، تُوفي سائح صيني ثمانيني في 14 شباط.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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