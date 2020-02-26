محامو بيروت والشمال قرروا معاودة حضور جلسات القاضي صدقي

قرر مجلس نقابتي المحامين في ​بيروت​ و​الشمال​ معاودة حضور الجلسات أمام رئيس ​محكمة الجنايات​ في بيروت سامي صدقي بعد مقاطعة بدأت في العشرين من كانون الثاني الماضي.

وكانت قد أتت هذه المقاطعة على خلفية إشكال وقع الشهر الماضي في قاعة محكمة جنايات بيروت بين نقيب المحامين ​ملحم خلف​ وعدد من المحامين داخل قاعة المحكمة بعد طلب القاضي صدقي من المحامي مالك عويدات الخروج من القاعة لأنه كان يتحدث بصوت مرتفع.

وأشار نقيب المحامين ملحم خلف الى أن "العودة عن المقاطعة جاءت كمبادرة مشتركة قام بها ​مجلس القضاء الأعلى​ و​نقابة المحامين​ انطلاقا من أصول التعامل بين جناحي العدالة أي ​القضاة​ والمحامين".

تجدر الإشارة الى أن القاضي صدقي كان يرأس الجلسات المحددة وفق تواريخ مسبقة مع تخطي الجلسات التي كانت جهتا الدفاع والإدعاء تقبلان السير بالمحاكمة من دون حضور وكيل قانوني.

