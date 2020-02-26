قوى الأمن:توقيف مروّج ينشط بين مناطق كسروان وجبيل وضبط كمية من المخدرات

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ في بيان أن "​شعبة المعلومات​ تمكنت من تحديد هوية أحد المروجين الذي ينشط بين مناطق ​كسروان​ وجبيل في ​محافظة جبل لبنان​، ويدعى: ج. ع. (مواليد عام 1986، لبناني) وهو مطلوب للقضاء بموجب خلاصة حكم بجرم ​مخدرات​"، مبينة أنه "بتاريخ 22/2/2020، وبعد عملية رصد دقيقة، نفّذت دوريات الشعبة كميناً محكماً في محلّة ​زوق مصبح​، نتج عنه توقيف المشتبه به على متن ​سيارة​ من نوع "هيونداي"، وضبطت في داخلها كمية من المخدّرات معدّة للترويج، وهي على الشكل التالي: /20/ مظروفاً تحتوي على /23/ غ. من مادة باز ​الكوكايين​. /15/ مظروفاً بداخلها /29/ غ. من مادة الكوكايين. قطعتين من ​حشيشة الكيف​ زنتهما /26/ غ. /10/ حبّات نوع "ROFENAC 50 mg.". "دفتر لف سجائر" ومبلغ مالي وجهازين خلويَين. بالتحقيق معهما، اعترف بترويج المخدّرات لعددٍ كبيرٍ من الزبائن ضمن المناطق المذكورة. اجري المقتضى القانوني بحقه، أودع مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة ​القضاء​".

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