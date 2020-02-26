نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إيراني اعلانه انه تم تأكيد 44 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ في ​ايران​ خلال 24 ساعة. كما أعلن عن 19 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تأكيد 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ايران خلال 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.