اشار عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار الى انه "كأننا لم نتعلم ونتعظ بأن الإستكبار وعدم الإلتزام بالتعهدات ورمي مسؤولية الفشل على الغير والخروج على اللبنانيين بما هو مسموح وغير مسموح في التعاطي مع أزماتنا سيسرّع في إنهيار البلد على رؤوسنا جميعا".
وتابع في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا "تطمنوا العالم مش بحاجة لمن يؤلبه ضدكم، بيكفي يشوف شو بتعملو وشو بتحكوا".
كانت هذه تفاصيل خبر الحجار: كأننا لم نتعلم ونتعظ بأن الإستكبار سيسرّع في إنهيار البلد على رؤوسنا جميعا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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