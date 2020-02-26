نصر: القاعدة اللوجيستية في مرفأ بيروت اصبحت جاهزة لخدمة سفينة الحفر

أكد رئيس هيئة قطاع البترول وليد نصر، في تصريح من قصر بعبدا أن "القاعدة اللوجيستية في مرفأ بيروت اصبحت جاهزة لخدمة سفينة الحفر وكذلك المروحيات وكل الرخص البيئية والتقنية تأمنت بالوقت اللازم وهذا عمل قام به فريق كبير من المعنيين بالوزرات التي لها علاقة بالموضوع"، مشددا على أن "الهيئة ستتابع عملية الحفر يوميا من خلال فريق عمل موجود على الباخرة، بالإضافة الى الجيش وقوى الامن والأمن العام".
ولفت الى أن "تقريرا يوميا سيصدر عن الهيئة يوميا وسنعلم الجمهور بكل التطورات ومن المتوقع أن تصدر النتائج خلال 4 أشهر فهناك شهرين للحفر وشهرين آخريت لتحليل النتائج"، معربا عن أمله بأن "تكون النتئاج ايجابية بأول بئر"، مؤكدا أن "نفس التحضيرت تحصل للبلوك التاسع مع شركة توتال".
وكان رئيس الجمهورية ميشال عون استقبل وزير الطاقة والمياه ورئيس هيئة قطاع البترول مع وفد من شركة "توتال"، واعلموا الرئيس عن بدء حفر البئر رقم 4 خلال الساعات القليلة المقبلة بعد وصول السفينة المختصّة للحفر.
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