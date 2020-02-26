وزير التربية: سنكون يداً واحدة لمواجهة فيروس كورونا

لفت وزير التربية طارق المجذوب خلال لقاء الطلاب الاطباء المتطوعين حول آلية العمل للحد من انتشار فيروس​كورونا​ إلى انه "يقال دائما انه في الاتحاد قوة ونريد ارساء هذا القول بين وزارتي التربية والصحة لمواجهة فيروس كورونا"، موضحا ان "​وزارة التربية​ مرتبطة ارتباطا وثيقا ب​وزارة الصحة​ يموضوع كورونا".

وأوضح انه "يتم العمل على التوعية في المؤسسات التربوية، ونأمل ان نكون يدا واحدة في مواجهة كورونا وغيرها من المشاكل التي تواجههنا لأن يدا واحدة لا تصفّق".