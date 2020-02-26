وزير التربية: سنكون يداً واحدة لمواجهة فيروس كورونا

لفت وزير التربية طارق المجذوب خلال لقاء الطلاب الاطباء المتطوعين حول آلية العمل للحد من انتشار فيروسكورونا إلى انه "يقال دائما انه في الاتحاد قوة ونريد ارساء هذا القول بين وزارتي التربية والصحة لمواجهة فيروس كورونا"، موضحا ان "وزارة التربية مرتبطة ارتباطا وثيقا بوزارة الصحة يموضوع كورونا".
وأوضح انه "يتم العمل على التوعية في المؤسسات التربوية، ونأمل ان نكون يدا واحدة في مواجهة كورونا وغيرها من المشاكل التي تواجههنا لأن يدا واحدة لا تصفّق".
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