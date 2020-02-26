شكرا لقرائتكم خبر عن كلية التربية الخاصة بجامعة مصر تنظم ندوة "توعية المجتمع بذوي الإعاقة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار اهتمام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بذوي الاحتياجات والسعي على اندماجهم في المجتمع، تنظم كلية التربية الخاصة، ندوة توعوية للمجتمع بذوي الاحتياجات الخاصة.

يأتي ذلك تحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور محمد العزازي رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور عمر الليثي نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وخدمة البيئة، وإشراف الدكتور نبيل الزهار عميد كلية التربية الخاصة.

وقال الدكتور نبيل الزهار، إنه من المقرر عقد الندوة يوم الأربعاء الموافق 26 فبراير الجاري، تحت عنوان «توعية المجتمع بالإعاقة».

وأضاف أن الندوة تهدف لتعريف مجتمع الكلية من طلاب وأساتذة بدور ذوي الإعاقة، وأهمية اندماجهم داخل المجتمع، بما يتمتعون به من قدرات خاصة.

وأوضح أن الندوة تهدف أيضا تعريف المجتمع بحقوق ذوي الإعاقة بحقوقهم الثقافية والتعليمة المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة الصادر في عام 2006، ووافقت عليه جمهورية مصر العربية، في عام 2008، حيث أصبح جزء من قانون الطفل المصري.

وأعلن الزهار، عن دعوة عدد من مؤسسات ومنظات المجتمع المدني، والعاملين في مجال تأهيل ذوي الإعاقة من الجمعيات الأهلية، بهدف إتاحة فرصة التدريب لطلاب كلية التربية الخاصة من خلال تلك المؤسسات.

وكشف عميد الكلية، عن تكريم عدد من أبطال ذوي الاحتياجات الخاصة، أصحاب الميداليات الأولمبية، والحاصلين على درجات البكالوريوس والليسانس من الكليات الأخرى.

وأشار إلى أن كلية التربية الخاصة من أولى الكليات على مستوى الشرق الأوسط، تسعى لتأهيل خريج على أعلى مستوى من الكفاءة البدينة والمعرفية للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.

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وتابع الزهار، أن من أهداف الكلية العمل على إعداد الكوادر البشرية المؤهلة للمدارس بوزارة التربية والتعليم ومؤسسات المجتمع المدني لرعاية وتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما تساهم الكلية في برامج خدمة المجتمع من خلال الندوات والمحاضرات والمؤتمرات وورش العمل والدورات التجريبية لأولياء الأمور والعاملين في مجال رعاية وتعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتسعى الكلية لتطوير برامج الفئات الخاصة وتقديم الاستشارات للمؤسسات ذات العلاقة بالتعاون مع الجهات المعنية محليا وعربيا ودوليا.