شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق أسامة ربيع لوفد البرلمان: 5.8 مليار دولار حجم إيرادات قناه السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس هيئة قناه السويس الفريق أسامة ربيع، ارتفاع إيرادات قناع السويس خلال العام المالي 2018/2919 لتصل إلي 5.8 مليار دولار لاسيما مع إنشاء قناه السويس الجديدة.

جاء ذلك خلال لقاءه مع الوفد البرلماني للجنة الشؤون الأفريقية برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم الأربعاء بمبني المحاكاة التابع لهيئة قناة السويس؛ في إطار الزيارة البرلمانية لتفقد قناه السويس الجديدة وأنفاق الإسماعيلية وعدد من المشروعات القومية.

وقال أسامة ربيع إن عدد السفن المارة في قناة السويس عن العام المالي 2018/2019 شهدت زيادة عن العام السابق لتصل إلي 18.800 ألف سفينة، بحمولات قدرها 1.2 مليار طن.

وأضاف ربيع، أن قناه السويس الجديدة تعد أضخم مشروع تكريك في العالم حسب موسوعة جينس للأرقام القياسية، اختصرت زمن عبور السفن إلي 11 ساعة بدل 22 ساعه بالقناة القديمة، مشيراً إلي أن تنفيذ المشروع بالكامل في 354 يوم أي قبل المواعيد المحددة ب11 يوم كامله.

ومن المتوقع أن يعقب اللقاء القيام بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة، ومنها إلى موقع أنفاق الإسماعيلية.

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أما اليوم الثاني، غدا الخميس فمن المتوقع أن يشهد تفقد الترسانة البحرية ببورفؤاد (احدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، ثم شركة قناة السويس للحاويات (مرسك)، بالإضافة إلي تفقد شركة قناة السويس للاستزراع السمكى والاحياء المائية.

ويضم الوفد البرلماني برئاسة النائب طارق رضوان، كلا من النواب ماجد أبو الخير وكيل اللجنة، جمال محفوظ أمين سر اللجنة، وحسن أحمد حسن و مني منير وفوزي مصيبع وهشام مجدى والدكتورة إيناس عبد الحليم، ووائل المشنب.