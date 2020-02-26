شكرا لقرائتكم خبر عن وفد "زراعة البرلمان" يتفقد مشروع الصرف المغطى بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق وفد برلمانى من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، فى زيارة إلى محافظة الشرقية لتفقد مشروع الصرف المغطى للأراضى الزراعية.



وتم تنفيذ مشروع الصرف، وفقا لاتفاقية قرض البنك الإفريقى، المتفق عليها منذ عام 2016، بتكلفة اجمالية 75 مليون يورو، تتضمن قرض من البنك الإفريقى بقيمة 50 مليون يورو، ومساهمة حكومية بقيمة 25 مليون يورو.



ويشمل المشروع عدة مكونات، منها إحلال وتجديد شبكات صرف مغطى في زمام، وقدرة 115 فدان، وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة في زمام وقدرة 10 آلاف فدان، وشراء معدات وتوريد قطع غيار للمصانع وشراء خط مواسير لمصانع الهيئة. ومن المقرر أن يتم الانتهاء من أعمال المشروع في نوفمبر2021.

Advertisements

ويضم الوفد البرلمانى، كل من النواب، مجدى ملك وأيمن معاذ وكيلا لجنة الزراعة والرى، والدكتور البدرى ضيف، والعمدة صبرى داوود، وجواهر سعد الشربينى وآمال طرابية، وفايقة فهيم، بالإضافة لنواب محافظة الشرقية الذين سيشاركون في الزيارة.