الرئيس الإيراني يتهم الولايات المتحدة بإشاعة “الخوف” بشأن فيروس كورونا

اتهم الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، بمحاولة إشاعة “الخوف” في إيران، بشأن تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي أودى بحياة 15 شخصا في الجمهورية الإسلامية.

وقال روحاني في الاجتماع الأسبوعي للحكومة، “لا ينبغي أن نسمح لأميركا بإضافة فيروس جديد إلى فيروس كورونا المستجد يدعى الخوف الشديد”.

وتأتي تصريحات الرئيس الإيراني، غداة اتهام وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إيران، بكتم معلومات بشأن تفشي الفيروس.

وأعلنت السلطات الصينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حالات الوفاة جراء فيروس كورونا، إلى ألفين و717 شخصا، وإصابة 79 ألفا، و108 آخرين.

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وأفادت اللجنة الحكومية للصحة، في بيان، اليوم، أن عدد الوفيات جراء الفيروس خلال الساعات الـ24 الأخيرة، بلغ 52 شخصًا.

وظهر الفيروس الغامض في الصين، لأول مرة، في 12 دجنبر الماضي، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه، رسميا، منتصف شهر يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.