جريمة بشعة بسلا.. شخص يقتل والده بالسلاح الأبيض والشرطة القضائية توقفه

أوقفت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بسلا، مساء أمس الثلاثاء، شخصا يبلغ من العمر 40 سنة، وذلك للاشتباه في ارتكابه لجريمة الضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض المفضي إلى الموت في حق والده.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عناصر الشرطة القضائية مدعومة بالشرطة العلمية والتقنية باشرت إجراءات معاينة جثة الهالك البالغ من العمر 70 سنة، والذي تعرض لطعنات قاتلة من قبل المشتبه فيه بمنزل العائلة بحي الرحمة بمدينة سلا، وذلك لأسباب وخلفيات تجري حاليا الأبحاث والتحريات من أجل تحديدها.

وتم، حسب البلاغ، الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.