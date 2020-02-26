وزير إسرائيلي: إعادة احتلال غزة بات قريبا

كشف وزير إسرائيلي النقاب، مساء أمس الثلاثاء، عن نية تل أبيب في معاودة احتلال قطاع غزة، مرة أخرى.

وقال وزير الأمن الداخلي والشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، جلعاد أردان، مساء أمس: “إنه من المحتمل الخروج في عملية عسكرية لاحتلال قطاع غزة، بعد الانتخابات”، في إشارة إلى إجراء إسرائيل انتخابات برلمانية للكنيست، في الثاني من مارس المقبل، وهي الانتخابات الثالثة خلال عام واحد فقط.

وادعى الوزير الإسرائيلي، عضو المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية “الكابينيت”، أن التهدئة مع حركة حماس في قطاع غزة لم تعد مجدية، أو ممكنة، لأن حماس لم تتحمل المسؤولية.

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كما كشفت قناة عبرية النقاب عن إعداد الجيش الإسرائيلي لخطة كاملة للسيطرة على قطاع غزة.

وأفادت هيأة البث الإسرائيلية “مكان”، مساء أمس، بأن يوفال شتاينيتس، وزير الطاقة الإسرائيلي، قد أكد أن بلاده أعدت خطة شاملة للسيطرة على كامل قطاع غزة لمدة عدة أسابيع، من أجل إسقاط حكم حركة حماس، وتدمير صناعة الصواريخ، إذا لم يكن هناك خيار آخر.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قد أكد أن الشكوك تساوره بالنسبة إلى نجاح التهدئة في قطاع غزة، وقال إنه لا يمكن الاعتماد على منظمات “إرهابية”.