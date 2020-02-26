برشلونة “يلعب” ورقة نجم عالمي للتعاقد مع لاعب مغربي يرغب الريال وتشيلسي في ضمه

إقتنع مسؤولو فريق برشلونة الإسباني بضرورة التعاقد مع الموهبة المغربية لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، قيس رويز، بعد المستويات الكبيرة التي قدمها، خصوصا بعد دخول مسؤولي ريال مدريد وتشيلسي على الخط بهدف ضمه.

وعنونت صحيفة “FCBN ” المقربة من الفريق الكتلاني مقالها بـ” برشلونة بإمكانه إستعادة ابن المدرسة الذي التحق بفريق باريس سان جيرمان”، مبرزة في السياق ذاته أن اللاعب المغربي كان ضمن مدرسة “لاماسيا” وأن عقوبة الفيفا جعلته يلتحق بفريق باريس سان جيرمان سنة 2015.

وشدد المصدر ذاته على كون النجم الهولندي كليفيرت تربطه علاقة جيدة بعائلة اللاعب، الذي ينتهي عقده مع الفريق الفرنسي شهر يونيو من السنة المقبلة.

وأكد المصدر ذاته أن المدربين السابق والحالي لبرشلونة عبرا عن رغبتهما في ضم اللاعب المغربي، البالغ من العمر 17 سنة ويشغل مركز متوسط ميدان، مبرزا أن التوجه يقضي بإلحاقه برديف الفريق الكتلاني تحضيرا لإلحاقه بشكل تدريجي بالفريق الأول على غرار مجموعة من نجوم الفريق في فترات سابقة.