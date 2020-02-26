علماء يكتشفون كائن حي لا يتنفس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشف فريق دولي من العلماء، مؤخرًا، عن حيوان مجهري لا يحتاج إلى التنفس من أجل البقاء على قيد الحياة، لعدم احتوائه على الحمض النووي للميتوكندريا.

وذكر موقع "بي جي آر" العلمي، أن البحث كان بمثابة نقلة نوعية بالكشف عن كائن حي بمقدوره الحياة بدون أن يحتوي على الميتوكندريا، وهو الذي يشكل العامل المشترك الأساسي لكل الكائنات الحية.

وتشكل هذه النتيجة مفاجأة كبرى، فإذا لم تتنفس الميتوكوندريا، فكيف تتنفس الخلايا الحيوانية، وهي السمة التي كان العلماء يعتقدون أنها مشتركة بين جميع أشكال الحياة الحيوانية.

وأفاد البحث التي نشر مؤخرًا في مجلة "الأكاديمية الوطنية للعلوم"، أن الكائن الطفيلي المعروف باسم "هينيغويا سالمينيكولا" هو المسؤول عن كون هذا الكائن الحي بمقدوره الحياة، رغم أنهم في البداية لم يصدقوا ما يرونه.

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وعند فحص الحمض النووي للكائن الطفيلي، الذي يصيب أسماك السلمون، وينتشر بمساعدة الديدان بعد نفوق الحيوان المضيف، لاحظ الباحثون الغياب التام للحمض النووي للميتوكوندريا.

وبعد الفحص الدقيق، تم التأكد من عدم وجود هذا الحمض النووي الحيوي والمهم للكائنات الحية، الأمر الذي دفع العلماء إلى الاعتقاد الآن أن هذه الكائنات الحية "تعود، بمرور الوقت، إلى شكلها البدائي بدل أن تتطور"، وهو أمر اعتبروه غريبا تماما.

وكتب الباحثون في مجلة "الأكاديمية الوطنية للعلوم"، أنه "باستخدام أساليب التسلسل العميق المدعومة بالملاحظات المجهرية، نقدم دليلا على أن كائنا حيانا فقد جينوم الميتوكوندريا. إن اكتشافنا يدل على أن التنفس الهوائي، أحد أهم المسارات الأيضية، لا يوجد في كل مكان بين الحيوانات".

وتعد الميتوكوندريا بنيات متخصصة تتواجد في خلايا الحيوانات والنباتات والفطريات، وتعتبر بمثابة "بطاريات" تعمل على تشغيل الوظائف المختلفة للخلية والكائن ككل، كما تحتوي على مجموعة خاصة من الحمض النووي الريبوزي منقوص الأوكسجين.