القدس - بواسطة محمد عز العرب - خلّف اعتداء هندوس يحملون المعاول والقضبان الحديدية، أمس الثلاثاء، في العاصمة الهندية نيودلهي، على المحتجين المسلمين الذين يطالبون بإلغاء قانون الجنسية العنصري، 13 قتيلًا و186 مصابًا، من ضمنهن 56 شرطيًا و130 محتجًّا، وفقًا لما جاء على لسان المتحدث باسم شرطة نيودلهي ومصادر طبية.
وقال شهود عيان إن المحتجين الهندوس احرقوا محال بيع الفواكه والخضراوات، وألقوا زجاجات حارقة، وأطلقوا النار، فضلًا عن حرق ضريح للمسلمين.
وذكرت وكالة أنباء برس ترست الهندية أن الشرطة اعتقلت شخصًا واحدًا، واحتجزت 20 شخصًا لاستجوابهم بتهمة تورطهم في أعمال العنف.
وأظهرت صور تلفزيونية الشوارع في كل من منطقة تشاند باغ، وبهاجانبورا وغوكولبوري، ومجبور وكاردامبوري، وجعفر اباد التي انتشرت فيها بقايا مركبات، وحجارة، وإطارات سيارات محترقة توحي بأن المعارك التي اندلعت بين الجماعات المتنافسة، يومي الإثنين والثلاثاء، كانت ضارية ما دفع السلطات لإغلاق المدارس في هذه المناطق.
ولم تتوقف الاحتجاجات وأعمال العنف المصاحبة لها في الهند منذ كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وتحديدًا منذ أن فرض رئيس حكومة البلاد، ناريندرا مودي، قانون الجنسية العنصري الذي يقضي بمنح جميع اللاجئين من الدول المجاورة، حق الحصول على المواطنة، شريطة ألا يكونوا مسلمين.
وتصاعدت التحديات السياسية أمام مودي بشأن تمرير هذا القانون، لا سيما بعد أن رفعت ضده ولاية كيرالا الهندية دعوى قضائية للمحكمة العليا، تتهمه فيها بانتهاك الطبيعة العلمانية للدستور الهندي ما سيؤدي لتقسيم الأمة وفق خطوط طائفية.
كانت هذه تفاصيل خبر الهند: مواجهات بين المسلمين والهندوس تخلف 13 قتيلًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.