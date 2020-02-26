الكويت تعلن ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا إلى 18

الأربعاء 26 فبراير 2020

أعلنت السلطات الكويتية ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 18 بعد اكتشاف ست حالات جديدة لعائدين من إيران.



وكانت الكويت أعلنت الأربعاء، منع السفن القادمة أو المتجهة من عدد من الدول التي سجلت فيها إصابات بفيروس كورونا المستجد، من التوقف في موانئها.

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وشمل حظر التوقف السفن القادمة أو المتجهة إلى كل من الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وسنغافورة وتايلاند واليابان والعراق، واستبعدت السفن التابعة لقطاع النفط، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وكانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، قد أعلنت الاثنين، وقف جميع الرحلات المغادرة والقادمة من كوريا الجنوبية وتايلاند وإيطاليا بناء على تعليمات وزارة الصحة الكويتية بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا.