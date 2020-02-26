غريفيث يبحث مع شخصيات يمنية بالعاصمة الأردنية استئناف "عملية سياسية تشمل الجميع"

الأربعاء 26 فبراير 2020

أكد المبعوث الأممي إلى اليمن "مارتن غريفيث" اليوم الأربعاء، أنه سيبحث في اجتماع يستمر يومين بالعاصمة الأردنية "عمان" الطرق الممكنة لاستئناف عملية سياسية لتحقيق السلام.



وأعلن "غريفيث" عبر حسابه في "تويتر" "افتتاح اجتماع يستمر ليومين يجمع بينه المبعوث الأممي ومجموعة متنوعة من المعنيين اليمنيين".

Advertisements

وتابع المبعوث الأممي أن الاجتماع سيكرس "لمناقشة الطرق الممكن اتخاذها لاستئناف عملية سياسية تشمل الجميع وتحقق السلام المستدام في اليمن".

هذا ولم يحدد "غريفيث" "المعنيين اليمنيين" الذين سيشاركون في الاجتماع أو عددهم.

يشار إلى أن "غريفيث" يسعى لإحياء عملية السلام في اليمن، في وقت تشهد العمليات العسكرية تصاعداً متزايداً في المحافظات الشرقية والشمالية، إضافة لمواجهات محدودة على الساحل الغربي للبلاد