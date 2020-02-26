شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يستهدف مواقع للمليشيا في مأرب والجوف وسقوط قتلى وجرحى والان مع التفاصيل

الأربعاء 26 فبراير 2020 هاجمت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأربعاء، 26/شباط/2020، مواقع للمتمردين الحوثيين في محافظتي مأرب والجوف شمال شرقي اليمن.

وذكرت مصادر محلية أن المقاتلات الحربية استهدفت بأكثر من غارة مواقع للمليشيا غرب مفرق الجوف بمديرية مجزر التابعة إداريا لمحافظة مأرب. Advertisements وفي محافظة الجوف، تعرضت مواقع للمليشيا بمنطقة العقبة التابعة لمديرية خب والشعف لقصف جوي عنيف. وأكدت مصادر ميدانية سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الجوي، حيث شوهدت عربات حوثية تهرع إلى المواقع المستهدفة.

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