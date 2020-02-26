الجيش اليمني يتلف نحو 800 لغم من مخلفات مليشيا الحوثي بمحافظة حجة

الأربعاء 26 فبراير 2020

أعلنت قوات الجيش اليمني، إتلاف أكثر من 800 لغم من مخلفات مليشيا الحوثي الإرهابية شمالي محافظة حجة (شمال غرب البلاد).



وأكد نائب ركن التوجيه المعنوي بلواء القوات الخاصة الرائد علي جبران، أن الفرق الهندسية تواصل تطهير منازل المواطنين ومزارعهم من الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية في مناطق متفرقة من عزلة بني الحداد شرق مديرية حرض.

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وأشار إلى أن هذه العملية تعد الرابعة التي يتم فيها إتلاف الألغام منذ تواجد اللواء في المنطقة.

وتابع أن زراعة الألغام بطريقة عشوائية تعد خطورة بالغة تواجه المواطنين وتمنعهم من العودة إلى منازلهم وممارسة حياتهم اليومية.