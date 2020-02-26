شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. تجدد المواجهات بين القوات المشتركة ومليشيا الحوثي بجبهة قعطبة في الضالع والان مع التفاصيل

الأربعاء 26 فبراير 2020 تجددت الاشتباكات العنيفة، صباح اليوم الأربعاء، 26/شباط/2020، بين القوات المشتركة ومليشيا الحوثي ، بمحافظة الضالع جنوبي اليمن.

Advertisements وأكدت مصادر عسكرية، إن اشتباكات عنيفة دارت بين الطرفين بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة بجبهة الجُبّ. ووفق المصادر، تركزت المواجهات في صُبيرة وجبهة الفاخر مرخزة وحبيل الكلب غرب مديريَّة قعطبة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليمن.. تجدد المواجهات بين القوات المشتركة ومليشيا الحوثي بجبهة قعطبة في الضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.