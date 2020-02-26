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شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تسجل 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا وعدد الحالات يرتفع إلى 1261 والان مع التفاصيل
الأربعاء 26 فبراير 2020
قالت وكالة رويترز إن كوريا الجنوبية سجلت، اليوم الأربعاء، 26/شباط/2020 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل عدد الحالات لديها إلى 1261
وكانت السلطات السويسرية، أكدت اليوم، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد.
وانتشر الفيروس القادم من الصين بصورة كبيرة في عدد من بلدان العالم وخلف ضحايا.
واليوم أعلنت البحرين ارتفاع عدد الإصابات بكورونا لعائدين من الصين إلى 26.
كما أعلنت الكويت ارتفاع عدد الحالات إلى 12 بعد تسجيل حالة جديدة لمواطن عاد من إيران.
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