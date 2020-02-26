شكرا لقرائتكم خبر عن سويسرا تعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الأربعاء 26 فبراير 2020 أكدت السلطات السويسرية، اليوم الأربعاء، 26/شباط/2020، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا.

وانتشر الفيروس القادم من الصين بصورة كبيرة في عدد من بلدان العالم وخلف ضحايا. Advertisements واليوم أعلنت البحرين ارتفاع عدد الإصابات بكورونا لعائدين من الصين إلى 26. كما أعلنت الكويت ارتفاع عدد الحالات إلى 12 بعد تسجيل حالة جديدة لمواطن عاد من إيران

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