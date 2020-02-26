شكرا لقرائتكم خبر عن عيادات الهلال الإماراتي تقدم خدمات طبية لأهالي التحيتا بالحديدة والان مع التفاصيل

الأربعاء 26 فبراير 2020 تواصل العيادات المتنقلة التابعة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي تقديم الخدمات الطبية والمعالجة المجانية لأهالي قرى مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة.

وقام فريق العيادة الطبية بنزول إلى قرية القريش التابعة لمنطقة المجيليس التابعة لمديرية التحيتا بمحافظة الحديدة واستقبال ومعاينة الحالات المرضية من المواطنين من الأطفال والرجال والنساء وتقديم العلاجات المجانية لهم. Advertisements وتحدث أحد العاملين في العيادة المتنقلة أن الفريق الطبي وصل إلى منطقة القريش وتمكن من معاينة عشرات الحالات المرضية المصابة بأمراض الحميات وحمى الظنك والجهاز التنفسي وأمراض الجلد والالتهابات البولية وتقديم العلاجات المجانية لهم. ويواصل الهلال الأحمر الإماراتي الذراع الإنساني لدولة الإمارات العربية المتحدة باليمن تسيير العيادات الطبية المتنقلة إلى مختلف مناطق وقرى محافظة الحديدة والساحل الغربي لتقديم الخدمات الطبية والمجانية لهم والتخفيف من معاناتهم.

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