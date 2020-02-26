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المشتركة تتمكن من إسقاط طائرة إستطلاع حوثية في سماء الدريهمي بالحديدة

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 26 فبراير 2020

تمكنت القوات المشتركة من إسقاط طائرة إستطلاع حوثية  في سماء مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة.

 

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 وقالت مصادر ميدانية في القوات المشتركة إن طائرة الإستطلاع الحوثية كانت تحلق غرب مديرية الدريهمي وتحاول تصوير ورصد مواقع وتحركات القوات المشتركة حيث قام الجنود بإستهداف الطائرة وتمكنوا من إسقاطها.

 

يذكر أن القوات المشتركة كانت قد اسقطت طائرة مسيرة الأسبوع الماضي في ذات المديرية كانت تحاول استهداف مواقع القوات ،يأتي ذلك في إطار خروقات المليشيات المتواصلة للهدنة الأممية.

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