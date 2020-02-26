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شكرا لقرائتكم خبر عن المشتركة تتمكن من إسقاط طائرة إستطلاع حوثية في سماء الدريهمي بالحديدة والان مع التفاصيل
الأربعاء 26 فبراير 2020
تمكنت القوات المشتركة من إسقاط طائرة إستطلاع حوثية في سماء مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة.
وقالت مصادر ميدانية في القوات المشتركة إن طائرة الإستطلاع الحوثية كانت تحلق غرب مديرية الدريهمي وتحاول تصوير ورصد مواقع وتحركات القوات المشتركة حيث قام الجنود بإستهداف الطائرة وتمكنوا من إسقاطها.
يذكر أن القوات المشتركة كانت قد اسقطت طائرة مسيرة الأسبوع الماضي في ذات المديرية كانت تحاول استهداف مواقع القوات ،يأتي ذلك في إطار خروقات المليشيات المتواصلة للهدنة الأممية.
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