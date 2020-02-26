شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

قال مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي اليوم الأربعاء، إن زلزالا شدته 6.2 درجة ضرب منطقة تانيمبار في إندونيسيا. وأضاف أن الزلزال وقع على عمق 49 كيلومترا.

وذكرت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية أنه لا يوجد خطر حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) بسبب الزلزال. وتقع إندونيسيا على "حزام النار" النشط زلزاليا في منطقة المحيط الهادى وكثيرا ما تتعرض لزلازل وموجات مد مدمرة.