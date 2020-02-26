شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين من القدس المحتلة والان نبدء بالتفاصيل

اعتقل جيش الاحتلال اليوم ثمانية مواطنين فلسطينيين من بلدة حزما شمال شرقي القدس المحتلة بينهم ثلاثة أسرى محررين. وأفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان في القدس، أن جيش الاحتلال اعتقل الأسرى المحررين عيسى عودة الخطيب، وأحمد وحيد الخطيب، ومحمد فوزي الخطيب، وشقيقه الطفل أحمد، ومحمد رشدي صلاح الدين، وفادي حامد الخطيب، ومحمود حسين الخطيب، ورامي صبيح الخطيب.

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