شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تتهم تركيا بمساعدة مقاتلين أجانب على العبور إلى ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 فبراير 2020 متابعات_الخليج 365 اتهمت روسيا، اليوم الأربعاء، 26/شباط/2020، الحكومة التركية بمساعدة مقاتلين أجانب على العبور إلى تركيا.

Advertisements ونقلت وكالة رويترز عن مصادرها اتهام روسيا لتركيا بمساعدة مقاتلين أجانب على العبور إلى ليبيا. يشار إلى أن تركيا أرسلت الآلاف من المرتزقة السوريين للقتال إلى جانب مليشيا الوفاق في العاصمة الليبية طرابلس

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