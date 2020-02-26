كوريا الجنوبية تسجل 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا وعدد الحالات يرتفع إلى 1261

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

قالت وكالة رويترز إن كوريا الجنوبية سجلت، اليوم الأربعاء، 26/شباط/2020 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل عدد الحالات لديها إلى 1261



وكانت السلطات السويسرية، أكدت اليوم، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد.

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وانتشر الفيروس القادم من الصين بصورة كبيرة في عدد من بلدان العالم وخلف ضحايا.

واليوم أعلنت البحرين ارتفاع عدد الإصابات بكورونا لعائدين من الصين إلى 26.

كما أعلنت الكويت ارتفاع عدد الحالات إلى 12 بعد تسجيل حالة جديدة لمواطن عاد من إيران.