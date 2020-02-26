بث مباشر.. جنازة عسكرية للرئيس المصري الأسبق مبارك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

نقدم خدمة البث المباشر، اليوم الأربعاء، عبر فضائية "إكسترا نيوز" للجنازة العسكرية للرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، والذي وافته المنية، أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز 92 عامًا بعد صراع مع المرض.



ومن المقرر أن يشيع الجثمان من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس بحضور رسمي رفيع المستوى للدولة المصرية.

Advertisements

يذكر أن مبارك، ولد في محافظة المنوفية، بمدينة كفر مصيلحة عام 1928، وتولى الرئاسة بعد حادث اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، في أكتوبر 1981، وحكم مصر لمدة 30 عامًا.

تخرج من الكلية الجوية عام 1950، وترقى في المناصب العسكرية حتى وصل إلى منصب رئيس أركان حرب القوات الجوية، ثم قائدًا للقوات الجوية في أبريل 1972م، وقاد القوات الجوية أثناء حرب أكتوبر 1973، وفي عام 1975 اختاره محمد أنور السادات نائبًا لرئيس الجمهورية، ثم تقلد رئاسة الجمهورية بعد استفتاء شعبي.

وعانى الرئيس الأسبق، من أزمات صحية خلال السنوات الماضية، وأجرى عدة عمليات جراحية في عدد من المستشفيات، آخرها كانت منذ نحو شهر، وأعلن نجله علاء حينها أن حالته مستقرة وبخير، لكنه وعقب إجرائها أُصيب بمضاعفات صحية، ما أدى إلى إيداعه غرفة العناية المركزة.