شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استعدادات كبيرة لنقل جثمان مبارك من مسجد المشير إلى مقابر العائلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ذكر مراسل التليفزيون المصري، أن الاستعدادات تجرى الآن لاستقبال جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك ، مشيرا إلى وجود استعدادات أخرى في مهبط للطائرات.



وتابع: "سيتم نقل جثمان مبارك عبر طائرة من مسجد المشير إلى مقابر العائلة، حيث يوجد قاعة خاصة لاستقبال كبار الزوار، فضلا عن حالة من الاستنفار الأمني في محيط المقابر، وتم غلق عدد من الشوارع المجاورة والمؤدية الى المنطقة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استعدادات كبيرة لنقل جثمان مبارك من مسجد المشير إلى مقابر العائلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.