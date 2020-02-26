شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سويسرا تعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 فبراير 2020 متابعات_الخليج 365 أكدت السلطات السويسرية، اليوم الأربعاء، 26/شباط/2020، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا.

Advertisements وانتشر الفيروس القادم من الصين بصورة كبيرة في عدد من بلدان العالم وخلف ضحايا. واليوم أعلنت البحرين ارتفاع عدد الإصابات بكورونا لعائدين من الصين إلى 26. كما أعلنت الكويت ارتفاع عدد الحالات إلى 12 بعد تسجيل حالة جديدة لمواطن عاد من إيران

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