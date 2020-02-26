استعدادات مصرية كبرى لتشييع جثمان مبارك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

تشهد العاصمة المصرية القاهرة استعدادات كبرى لإقامة جنازة عسكرية للرئيس الأسبق، حسني مبارك، الأربعاء، من أحد المساجد، شرقي القاهرة، وسط حضور رسمى وعربي ووفود بعثات أجنبية.



وأعلن أمس الثلاثاء، عن وفاة مبارك، عن عمر يناهز 92 عاما بعد نحو شهر من وعكة صحية وتدخل جراحي بأحد المستشفيات العسكرية شرقي القاهرة.

ومن المقرر أن تشيع صلاة الجنازة على الرئيس الأسبق بمسجد المشير، ثم يتم نقل جثمانه إلى مقابر الأسرة بمنطقة مصر الجديدة شرقي القاهرة بمشاركة وفود عربية وسفراء بعثات أجنبية.

ونعى قادة وملوك ورؤساء دول عربية وغربية الرئيس الأسبق، مؤكدين أنه لعب دورا مقدرا في عودة مصر إلى اللحمة العربية بعد انقطاع دام عدة سنوات، فضلا عن دوره في تعزيز دور بلاده على الصعيدين العربي والدولي.

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كما نعته كافة المؤسسات المصرية سواء الرئاسة والجيش والأزهر والكنيسة ومجلس الوزراء "لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة".

الجير بالذكر أن مطار القاهرة الدولي يشهد استعدادات خاصة ومكثفة تحسبا لاستقبال عدد من الشخصيات والوفود الدولية والعربية رفيعة المستوى، إلي القاهرة لتشييع جثمان الرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك.

ونقل موقع "العين الإخبارية" عن مصادر بمطار القاهر قولها إن سلطات المطار خصصت فرق خاصة لترقب الوفود المنتظر أن تصل للمشاركة في تشييع جثمان مبارك وسرعة إنهاء إجراءاتها.

وشهدت سنوات عمر مبارك محطات انتصارات وانكسارات، عبر فيها الرئيس الراحل من حياة عسكرية زاهية حافلة بالإنجازات والتكريم، إلى حياة مدنية دخلها نائبًا لرئيس الجمهورية ثم رئيسًا.

وتدرج فيها من رؤيته كبطل قومي مساهم في إنقاذً البلاد إلى اعتباره مسؤولًا عن أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية قبل أن يتخلى عن الحكم إثر احتجاجات شعبية شهدتها مصر في 25 يناير/كانون الثاني 2011.