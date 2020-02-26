ماذا قال البرادعي وأبوتريكة عن وفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك؟

توفي مبارك ظهر أمس الثلاثاء في مستشفى المعادي العسكري عن عمر يناهز 91 عاماً، بعد صراع مع المرض لعدة سنوات ونعى محمد البرادعي الرئيس السبق حسني مبارك في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وقال البرادعي في تغريدته: "رحم الله الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وألهم آله وذويه الصبر والسلوان".

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