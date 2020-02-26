أبرز منافسي ترامب في انتخابات الرئاسة يعلنها: نتنياهو «عنصري» وأفكر في إعادة السفارة الأمريكية إلى تل أبيب

خرج أبرز المرشحين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، السيناتور بيرني ساندرز، بتصريحات مفاجئة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومصير السفارة الأمريكية في القدس.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن ساندرز وصف رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو بـ "العنصري"، مشيرة إلى أن السيناتور تعهد بحماية أمن لإسرائيل دون تجاهل مطالب الفلسطينيين في نفس الوقت.

وأضافت الصحيفة أن ساندرز قال إنه يفخر باليهودية، وأنه عاش في إسرائيل لعدة أشهر، إلا أنه صرح بأن سياسة الولايات المتحدة يجب أن "تضمن أمن إسرائيل واستقلالها مع مراعاة احتياجات الشعب الفلسطيني".

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وأشارت الصحيفة إلى أن ساندرز أعلن أنه يفكر في إعادة السفارة الأمريكية إلى تل أبيب مجدداً، بعدما قرر الرئيس دونالد ترامب نقلها إلى القدس وإعلان المدينة المقدسة عاصمة لإسرائيل.

وأعلن ساندرز أمس، الثلاثاء، أنه لن يحضر مؤتمر مجموعة الضغط الأمريكية لصالح إسرائيل "إيباك"، الذي سيعقد الأسبوع المقبل.

وأوضح ساندرز في تغريدة كتبها عبر حسابه على موقع تويتر، أنه قرر عدم حضور المؤتمر لأنه "يوفر منصة للقادة الذين يعبّرون عن العنصرية، ويعارضون الحقوق الأساسية للفلسطينيين".

وانطلقت فجر اليوم، الأربعاء، مناظرة في ولاية كارولينا الجنوبية، بين المتنافسين على الترشح باسم الحزب الديمقراطي، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر إقامتها في الثالث من نوفمبر من العام الجاري.