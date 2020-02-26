لفتت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز في تعليق حول قانون الاحوال الشخصية المدنية، إلى ان "المجتمع اليوم تغيّر وتطوّر"، معتبرة انه "دائما، ليس هناك أولوية للأجندة الخاصة بالمرأة، والازمة اليوم ليست فقط اقتصادية بل اجتماعية وعميقة".
ورأت في حديث تلفزيوني أنه "هناك ازمة هوية في البلد وإذا لم نواكب هذه الأزمة مع الازمة الاقتصادية فلن نصل إلى مكان"، مشددة على ان "لا اقتصاد بظل تمييز على فئة من الناس بوجه فئة أخرى".
وشددت على انه "لن نفوّت فرضة اقرار القانون في عهد الرئيس ميشال عون لكن الموضوع بحاجة إلى أكثر من ثورة، وهذا الموضوع له علاقة بسلطة رجال الدين". وأكدت ان الشعب سيربح بالنهاية، وعليه المسؤولية الأكبر بالتغيير بدءا بالانتخابات النيابية".
كانت هذه تفاصيل خبر كلودين عون: لن نفوّت فرصة اقرار قانون الاحوال الشخصية بعهد الرئيس عون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.