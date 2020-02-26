كلودين عون: لن نفوّت فرصة اقرار قانون الاحوال الشخصية بعهد الرئيس عون

لفتت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون ​المرأة​ اللبنانية كلودين عون روكز في تعليق حول قانون الاحوال الشخصية المدنية، إلى ان "المجتمع اليوم تغيّر وتطوّر"، معتبرة انه "دائما، ليس هناك أولوية للأجندة الخاصة بالمرأة، والازمة اليوم ليست فقط ​اقتصاد​ية بل اجتماعية وعميقة".

ورأت في حديث تلفزيوني أنه "هناك ازمة هوية في البلد وإذا لم نواكب هذه ​الأزمة​ مع الازمة الاقتصادية فلن نصل إلى مكان"، مشددة على ان "لا اقتصاد بظل تمييز على فئة من الناس بوجه فئة أخرى".

وشددت على انه "لن نفوّت فرضة اقرار القانون في عهد ​الرئيس ميشال عون​ لكن الموضوع بحاجة إلى أكثر من ثورة، وهذا الموضوع له علاقة بسلطة رجال الدين". وأكدت ان الشعب سيربح بالنهاية، وعليه المسؤولية الأكبر بالتغيير بدءا ب​الانتخابات النيابية​".