عطالله: نتخوف من عرقلة منظومة محاربة الفساد على المستوى التشريعي وتطبيق القوانين

أعرب عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​جورج عطالله​، في حديث اذاعي عن أسفه "بسبب الفرق بين طريقة عملنا وعمل أي فريق آخر، فنحن نضع خطة ونحاول تنفيذها الا أن العرقلة السياسية أدت الى عرقلة أي مشروع بدءا من ​خطة الكهرباء​، وكان هناك أيضا تشكيك وهذا الموضوع كان له خلفيات أبعد من الخلفيات اللبنانية والتشاذب السياسي اللبناني".

وعن إستقدام ​باخرة​ الحفر لإستخراج ​النفط​، شدد عطاالله على أن "هذا الموضع ليس مكسبا شخصيا أو فئويا بل هو لجميع اللبنانيين وسيكون علامة فارقة في تحول المسار الاقتصادي والوطني اللبناني"، مشيرا الى "أننا نتخوف من عرقلة ​منظومة​ ​محاربة الفساد​ على المستوى التشريعي وتطبيق القوانين، ونأمل عدم إستغلال هذا الملف وعرقلته"، مؤكدا "أننا فريق لا نخاف من شيء على مستوى أدائنا السياسي وقمنا بمبادرات دون انتظار اقرار القوانين".