عطالله: نتخوف من عرقلة منظومة محاربة الفساد على المستوى التشريعي وتطبيق القوانين

أعرب عضو تكتل "لبنان القوي" النائب جورج عطالله، في حديث اذاعي عن أسفه "بسبب الفرق بين طريقة عملنا وعمل أي فريق آخر، فنحن نضع خطة ونحاول تنفيذها الا أن العرقلة السياسية أدت الى عرقلة أي مشروع بدءا من خطة الكهرباء، وكان هناك أيضا تشكيك وهذا الموضوع كان له خلفيات أبعد من الخلفيات اللبنانية والتشاذب السياسي اللبناني".
وعن إستقدام باخرة الحفر لإستخراج النفط، شدد عطاالله على أن "هذا الموضع ليس مكسبا شخصيا أو فئويا بل هو لجميع اللبنانيين وسيكون علامة فارقة في تحول المسار الاقتصادي والوطني اللبناني"، مشيرا الى "أننا نتخوف من عرقلة منظومة محاربة الفساد على المستوى التشريعي وتطبيق القوانين، ونأمل عدم إستغلال هذا الملف وعرقلته"، مؤكدا "أننا فريق لا نخاف من شيء على مستوى أدائنا السياسي وقمنا بمبادرات دون انتظار اقرار القوانين".
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