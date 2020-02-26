تعميم من التفتيش المركزي الى الإدارات العامة حول تقييم الموظفين

أصدر رئيس ​التفتيش المركزي​ ​القاضي جورج عطية​ تعميما الى جميع الإدارات العامة حول تطبيق نظام تقييم الموظفين الدائمين في الإدارات العامة، لفت فيه إلى انه "في إطار السعي إلى تحسين العمل الإداري وحث الموظفين على المزيد من الإنتاجية، وبما أن تقييم الموظفين الدائمين العاملين في الإدارات العامة ضروري لحسن سير العمل تطبيقا لمبدأ الثواب والعقاب، وفي اقتراح الحلول وإبداء المشورة للسلطات الإدارية لإزالة أسباب الضعف في الأداء الوظيفي، تؤكد رئاسة التفتيش المركزي على وجوب تطبيق تقييم أداء الموظفين الدائمين في الإدارات العامة لعام 2019 وفقا لنظام التقييم المعتمد من قبل هيئة ​مجلس الخدمة المدنية​ وطبقا للمعايير الموضوعية وذلك ضمن المهل القانونية الملحوظة في النظام. وإيداعنا لاحقا نتيجة التقييم".

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