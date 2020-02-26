الموسوي: ها هي جامعتنا الوطنية تكرس نفسها لخدمة مكافحة وعلاج المصابين بفيروس الكورونا

اشار عضو ​كتلة الوفاء للمقاومة​ النائب ​ابراهيم الموسوي​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى انه "عندما قلنا سابقا ان ​الجامعة اللبنانية​ هي ​الجيش​ الثاني للوطن وحصن أمانه كنّا نعلم تماما أين نضع ثقتنا، ها هي جامعتنا الوطنية تكرس نفسها لخدمة مكافحة وعلاج المصابين بفيروس الكورون".

اضاف الموسوي قائلا "شكرًا جامعتنا الوطنية، كل الدعم والثقة والاحترام وإلاعتزاز"، مؤكدا بأن "الجامعة اللبنانية ثقتنا".

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