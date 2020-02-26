فياض: حزب الله يرفض تغييب البعد الاجتماعي عن الخطة الاقتصادية

اشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​علي فياض​ الى ان البلد لا يحتاج الى الاستعانة بأجندة ​صندوق النقد​ الدولي لان البلد بحالة انهيار اجتماعي، والورقة التي عرضها الصندوق ستدفع البلد الى ​انفجار​ اجتماعي شامل، والبنية الاجتماعية اللبنانية لا تحتمل هذه الورقة. واوضح ان الخلافات اليوم بما خص "اليوروبوند" ليست جذرية، والوجهة اصبحت واضحة تقريبا في اتجاه عدم الدفع، والاقتناع هو بإعادة هيكلة منظمة وشاملة على المستوى المالي.

ولفت فياض في حديث تلفزيوني، الى ان ​حزب الله​ يؤيد المشاورات التقنية الا انه يرفض الخضوع لورقة صندوق النقد، لانه مقابل دعم صندوق النقد يجب رفع الدعم عن كل المواد الاساسية واعادة النظر برواتب ​القطاع العام​ والتخفيف من التقديمات التقاعدية بالاضافة الى ​الخصخصة​ المفتوحة لبيع اصول ​الدولة​. وذكر بأن العديد من الدول تراجعت عن مشروع صندوق النقد في منتصف الطريق نظرا لصعوبته.

واكد ضرورة اعلان خطة انقاذ وطني تعالج الازمة فوريا، ونحن انتهينا من الحلول المؤجلة ويجب البدء بالحلول الجذرية، وشدد على ضرورة عدم تحمل المودعين نتائج الخسارة، وحزب الله يرفض تغييب البعد الاجتماعي عن الخطة الاقتصادية.