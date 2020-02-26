التقى رئيس حزب "القوّات ال​لبنان​يّة" ​سمير جعجع​، في ​معراب​، سفيرة ​الدنمارك​ في لبنان ميرت جول يرافقها نائبها لارس فوغتمان سورنسن في حضور نديم شماس عن جهاز العلاقات الخارجيّة في حزب "​القوّات اللبنانيّة​". وقد تباحث المجتمعون في آخر التطورات السياسيّة والاقتصادية في البلاد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جعجع التقى سفيرة الدنمارك في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.