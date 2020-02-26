الدفاع المدني: انقاذ مواطنين احتجزتهم الثلوج بسياراتهم في عيون السيمان

أفادت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ اللبناني عن إنقاذ عناصرها لمواطنين احتجزتهم ​الثلوج​ داخل سياراتهم في ​عيون السيمان​ كفردبيان - ​كسروان​ ، وقد تم التأكد من ايصالهم الى حيث يمكنهم متابعة سيرهم بأمان. إضغط للمزيد

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